Travolto da una valanga | Innamorato di quella cima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Era un fuoriclasse dello sci ripido, quello che si pratica fuori pista, su pendii che a chi non si intende di questa disciplina sembrano pane per uno stambecco e non per un umano. Alessandro Stucovitz, milanese di 38 anni, li affrontava con naturalezza. Ma proprio la sua montagna lo ha tradito: è morto domenica,da unadurante un’escursione in Svizzera nel territorio di Pontresina, nel Canton Grigioni, al confine con la provincia di Sondrio. Ora su Instagram si moltiplicano i messaggi di cordoglio, i cuoricini neri lasciati per lui – che sul social era presente con l’account “Stucobisturi“ – in contrasto con il bianco delle distese di neve. Tra i ricordi, il video pubblicato da un amico che con lui era stato sul Piz Palü, la vetta di 3.900 metri che non gli ha lasciato scampo, la settimana prima, sul versante orientale: nelle immagini Stucovitz scende sicuro, un puntino scuro che crea solchi nel bianco lasciandosi alle spalle nuvole di neve create al suo passaggio, tutto ripreso da un drone.