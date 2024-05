Tragedia nel cinema italiano | è morto il produttore Gaetano Di Vaio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una terribile notizia ha colpito il mondo del: èile attoreDi, caduto dalla moto lo scorso 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Purtroppo non ce l’ha fatta: era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano in Campania. Napoletano, 56 anni, Diper le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto in tarda serata mentre percorreva via Santa Maria a Cubito. Tutto era successo a Qualiano, nella provincia di Napoli, precisamente in via Santa Maria a Cubito. Di, alla guida del suo scooter, aveva perso il controllo del mezzo per cause ancora sconosciute, cadendo rovinosamente sull’asfalto.Leggi anche:Di, incidente per ile attore di Gomorra: è grave Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi: Diera stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giuliano, in Campania, dove era rimasto per giorni in prognosi riservata.