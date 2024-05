Tragedia in Sardegna - prende il fucile del padre ed esplode un colpo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Solo pochi giorni fa è morto Christian Rovida, un giovane poliziotto della polizia locale ferito mortalmente dalla sua stessa pistola, maneggiata dalla fidanzata, da cui è partito unaccidentale. Per una tragica coincidenza un incidente simile si è verificata a migliaia di chilometri di distanza, in Virginia, dove l’aspirante rapper Rylo Huncho durante una diretta Instagram si è sparato per errore con una pistola. Un destino tragico che ha purtroppo accomunato un altro giovane, un 14enne di Villasalto in, morto dopo essersi sparato con lo stessodel. Gli inquirenti hanno avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire la dinamica della, ma al momento tutto lascia pensare che si sia trattato di un fatale incidente. La ricostruzione dellaI tragici fatti si sono svolti oggi verso le 16:00 quando, in circostanze ancora da accertare, il 14enne avrebbe trovato ildele lo stava maneggiando quando sarebbe partito improvvisamente un