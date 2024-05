Tragedia ad Aversa - giovane investito da un treno in corsa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutonel pomeriggio di ieri, martedì 21 maggio, alla stazione di: undiciannovenne è morto dopo essere statoda unin. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla tragica fatalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

