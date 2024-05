Tragedia a Napoli in un cantiere della metropolitana | un morto e due feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Incidente sul lavoro aall’interno di un. Poche ore fa il terreno interessato dai lavori per la nuova metro nel tratto tra Capodichino e Poggioreale avrebbe ceduto, con gravi danni ad alcuni operai sul posto. Sul posto sono presenti la polizia e i vigili del fuoco e il bilancio delle vittime è tragico, con morti e. Incidente in una Capodichino: cosa sta succedendo Mentre sono in corso i lavori tra Capodichino e Poggioreale, sembra che il terreno interessato dagli interventi, all’interno del, abbia ceduto. L’esito al momento è di une due. L’uomo che ha perso la vita, tale Antonio Russo, avrebbe avuto 63anni ed era originario di Giugliano, in Campania. Sembrerebbe che a settembre 2024 fosse prossimo alla pensione.

