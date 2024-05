Traffico Roma del 22-05-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sullaFiumicino per un incidente avvenuto all’altezza di via Isacco Newton restano coda in direzione del centro a partire dal raccordo anularee code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni lavori di notte al sottovia di collegamento tra Circonvallazione Ostiense via Cristoforo Colombo chiuso fino al 24 maggio in fascia oraria 22/6 deviazioni anche per il trasporto pubblico per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.