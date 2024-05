Traffico Roma del 22-05-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi incidente sulla-fiumicino all’altezza di via Isacco Newton Ci sono code in direzione del centro a partire dal raccordo anulare mentre su via Pontina sono i lavori a provocare file tra Castel Porziano e Castelno verso Pomezia consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e poi tra Nomentana e Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24da via Fiorentini al Raccordo Anulare in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria verso San Giovanni e rallentamenti è in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito