Traffico Roma del 22-05-2024 ore 17 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltointenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città stessa situazione sul Raccordo Anulare dove abbiamo ancora in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina code anche in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra tangenziale est e il raccordo In quest’ultima direzione sulla via Salaria cose per un incidente in prossimità di Settebagni nelle due direzioni proseguendo rallentamenti e code per lavori all’altezza di via del Casale di Settebagni sempre nelle due direzioni un incidente su via della Pisana in prossimità del raccordo anulare in colonna ilnelle due direzioniin coda sul tutto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio nei due sensi di marcia attenzione segnalato anche un incidente ci spostiamo sul via del Foro Italico tratto della tangenziale per segnalare la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione di San Giovanni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito