Traffico Roma del 22-05-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità incidente su via della Pisana in prossimità del raccordo anulare Ci sono code nelle due direzioni si sentirà anche sul tratto Urbano della A24-teramo per un veicolo in panne tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione proseguono gli interventi di potatura in viale del Policlinico fino al 31 maggio in fascia oraria 817 chiuso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviazioni anche per il trasporto pubblico possibili ripercussioni per illavori di notte al sottovia di collegamento tra la circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo chiuso fino al 24 maggio in fascia oraria 22/6 deviazioni anche per il trasporto pubblico ricordiamo poi lavori sulla ferrovia Metre lavori che si svolgono in orario notturno con chiusura anticipata e ultima corsa da venerdì alle 21 per poi proseguire il servizio con bus sostitutivi il sabato e la domenica l’ultima partenza sarà alle 23:30 In collaborazione con Luce Verde infomobilità