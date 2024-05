Traffico Roma del 22-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio dici andare mondiin aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni mia mente chiusa via di San Giovanni in Laterano all’altezza di via Celimontana per accertamenti tecnici possibili difficoltà per ilproseguono gli interventi di potatura su viale del Policlinico fino al 31 maggio in fascia oraria 817 chiuso tra Piazza Girolamo Fabrizio viale dell’Università nelle due direzioni deviazioni anche per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito