Traffico Roma del 22-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità servizi per la mobilità sabato pomeriggio doppio corteo il primo da Piazza Vittorio a Piazza Bocca della Verità il secondo dal ponte spizzichino sino a piramide passando Sulla via Ostiense chiusura ale modifiche per le linee del trasporto pubblico domenica poi in città arriva il Giro d’Italia la tappa conclusiva della corsa rosa si svilupperà tra all’Eur e il centro storico il piano mobilità sumobilita.