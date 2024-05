Traffico Roma del 22-05-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione abbastanza scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale Qualche rallentamento per lavori si registra sul Raccordo Anulare tra le uscite Portuense Aurelia in carreggiata interna lavori lungo Largo Preneste all’altezza di via di Portonaccio dove è presente un restringimento di carreggiata con possibili disagi nelle ore più trafficate a Vitinia via Sant’Arcangelo digna in prossimità di via Castiglione dei Pepoli per dissesto della sede stradale infine in programma fino alle ore 14 una manifestazione in piazzale di Porta Pia con possibili ripercussioni altra Corso d’Italia e via Ancona per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.

Attraversamenti pericolosi, emergenza per 100 scuole a Roma: lavori in attesa da due anni - Attraversamenti pericolosi, emergenza per 100 scuole a roma: lavori in attesa da due anni - A roma una scuola su due ha registrato almeno uno studente ferito in uno scontro stradale nel 2023. Il dato, che emerge dal rapporto Aci-Istat sugli incidenti stradali, non è una ... ilmessaggero

Termovalorizzatore Roma – Aperta la busta con il progetto, Gualtieri: “Avanti tutta per aprire il cantiere tra fine 2024 ed inizio 2025” - Termovalorizzatore roma – Aperta la busta con il progetto, Gualtieri: “Avanti tutta per aprire il cantiere tra fine 2024 ed inizio 2025” - Questa mattina è stata aperta la busta dei documenti amministrativi relativi alla partecipazione del bando pubblico per la realizzazione del termovalorizzatore di roma i cui termini erano scaduti saba ... italiasera

Povertà: Emergenza Sorrisi, il 23 maggio a Roma una tavola rotonda su salute globale e cooperazione sanitaria internazionale - Povertà: Emergenza Sorrisi, il 23 maggio a roma una tavola rotonda su salute globale e cooperazione sanitaria internazionale - Emergenza sorrisi Ets promuove insieme ad Aexpi, l’Associazione ex allievi Ivo Pitanguy, la tavola rotonda “Salute globale e cooperazione sanitaria internazionale. L’impegno dell'Europa a sostegno del ... agensir