Traffico Roma del 22-05-2024 ore 11 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LuceverdeBen ritrovati ancoraintenso sulle consolari nel lentamente code su via Cassia tra all’Olgiata e Tomba di Nerone e poi su via Flaminia da via di Grottarossa a Corso Francia Appia ancora in coda da via di Fioranello verso il centro a causa di un incidente precedente non ho ancora risolto ancora trafficato il viadotto della Magliana da Parco dei Medici verso via Laurentina per lavori incolonnamenti via Pontina tra Castelno e Pomezia in direzione Latina la polizia locale Ci segnala un veicolo in panne su via Cristoforo Colombo con code da via di Malafede a via Del risaro incidente su via della Magliana nei pressi di via dell’Impruneta con entrambe le direzioni per lavori lungo Largo Preneste all’altezza di via di Portonaccio attivata riduzione di carreggiata non si escludono disagi nelle ore di maggiorera chiusa a Vitinia per dissesto della sede stradale via Sant’Arcangelo digna in prossimità di via Castiglione dei Pepoli in programma fino alle ore 14 è una manifestazione in piazzale di Porta Pia sibili ripercussioni alnell’area compresa tra Corso d’Italia e via Ancona per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito