Traffico Roma del 22-05-2024 ore 10 | 00

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeben trovati sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Nomentana e bivio a 24 Poi tra Casine Appia in esterna rallentamenti e code tra le uscite SAS via di Casal Lumbroso o tra BivioFiumicino e Pontine tra Prenestina e Nomentana lungo il viadotto della Magliana incolonnamenti da Parco dei Medici verso via Laurentina sul tratto Urbano della A24L’Aquila in coda a partire da Tor Cervara nelle due direzioni Quindi verso la tangenziale est e in direzione del in tangenziale code da Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico verso San Giovanni file da Largo Settimio Passamonti a viale Castrense la polizia locale Ci segnala incidente Concorde su via Appia da via di Fioranello verso il centro stessa situazione su via della Magliana incidente code nei pressi di via dell’Impruneta stavoltanelle due direzioni altro incidente su via Prenestina code al bivio con via Pasquale a Lecce resta chiusa Vitinia per di sesso della sede stradale via Sant’Arcangelo digna in prossimità di via caff dei Pepoli in programma dalle ore 10 alle 14 è una manifestazione in piazzale di Porta Pia possibili ripercussioni alnell’area compresa tra Corso d’Italia via Ancona su via Pontina abbiamo cuore da Spinaceto a via Cristoforo Colombo in direzione dell’Euro e per lavori file da Castelno a Pomezia verso Latina per dettagli su queste altre notizie consultate il sito