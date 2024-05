Traffico Roma del 22-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità polizia locale Sesto della sede stradale la chiusura di via Sant’Arcangelo digna in prossimità di via Castiglion de Pepoli 2 le manifestazioni in programma in questa giornata la prima prevista dalle ore 10 alle 14 piazzale di Porta Pia possibili ripercussioni alnell’area compresa tra Corso d’Italia e via Ancona poi dalle ore 13 alle 15 difficoltà di circolazione previste per un’altra manifestazione nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy non si escludono modifiche alla viabilità oltre che alla sosta nell’area circostante via Molise iniziati oggi lavori sulla sede stradale di via Prenestina una carreggiata ridotta in prossimità di via di Rocca Cencia prestare attenzione alla segnaletica sul posto interventi in programma fino al 3 giugno trasporto ricordiamo che dal 13 maggio sono ripresi i lavori non ti rinnovo infrastruttura sulla metro mareLido da lunedì al venerdì ultimi treni in partenza alle ore 21 da Porta San Paolo è da Cristoforo Colombo poi i bus sostitutivi il sabato e la domenica invece i treni transitano regolarmente fino alle ore 23:30 In collaborazione con Luce Verde infomobilità