Traffico Roma del 22-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra via di Settebagni a Tiburtina e tra Casilina Appia in esterna rallentamenti e code tra le uscite Flaminia via di Casal Lumbroso è tra Casilina e Tiburtina lungo il viadotto della Magliana file da Parco dei Medici verso via Laurentina sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara in colonna in direzione della tangenziale est in tangenziale code da Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione stadio verso San Giovanni file tra Prenestina viale Castrense la polizia locale Ci Segnala a Vitinia per Sesto della sede stradale la chiusura di via Sant’Arcangelo digna in prossimità di via Castiglion de Pepoli incidente poi su Viale Alessandrino concordi nei pressi di via del pergolato per le consolaricon incolonnamento di su via Cassia tra all’Olgiata e Tomba di Nerone poi su via Flaminia via Salaria code rispettivamente da Labaro a Corso Francia è da via di Villa Spada verso la tangenziale su via Pontina ci sono Castel di Decima via Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR per dettagli su queste altre notizie consultate il sito