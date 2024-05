Traffico Roma del 22-05-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LuceverdeBentrovati in entrata aincolonnamenti su via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e poi su via Flaminia via Salaria abbiamo cui rispettivamente da Labaro a Corso Francia da via di Villa Spada verso la tangenziale Aurelia in fila dal Gra Piazza Irnerio sul Raccordo Anulare attenzione per un incidente sulla carreggiata internain coda tra Casilina Laurentina poi file tra via della Pisana e via Aurelia in esterna rallentamenti e code tra cassie ABS via della Pisana tra Laurentina e Appia e tra Prenestina e Nomentana file sull’intero tratto Urbano della A24L’Aquila in direzione della tangenziale est e in tangenziale rallentamenti e code da Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni abbiamo file tra Prenestina & viale Castrense su via Pontina ha segnalato un incidente con code nei pressi dirallentato in direzione dell’Euro fino a Castel di Decima nel quadrante Sude code su via Ostiense via Cristoforo Colombo rispettivamente tra cd e vitigni e tra Acilia via di Malafede in entrambi diverso il centro per dettagli su queste altre notizie consultate il sito