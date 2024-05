Tra scali fantasiosi e voli presi in anticipo | gli incredibili viaggi dei tifosi nerazzurri verso Dublino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Irlanda). Saranno circa 8mila gli atalantini che mercoledì sera saranno presenti aper assistere alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una sfida che, comunque vada, è destinata a rimanere nella storia di Bergamo. Ed è per questo che in molti, nonostante i tempi ristretti, le limitazioni dovute ai pochidisponibili, i costi particolarmente elevati, hanno deciso di affrontare comunque ilo in Irlanda per stare vicini alla squadra. Non si può certo dire che al popolo atalantino nell’organizzazione di questa trasferta sia mancata la creatività. In effetti le soluzioni dirette per partire da Bergamo dintorni e arrivare asi contavano sulle dita di una mano, perdipiù si sono aggiunti alcuni cambi orari imprevisti che in corso d’opera hanno reso ulteriormente più difficile l’organizzazione delo.