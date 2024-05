Toti e la diga da un miliardo | Potremmo doverla pagarla due volte

Salvini: «Fermare lavori diga di Genova per caso Toti sarebbe un danno per tutta l'Italia» - Salvini: «Fermare lavori diga di Genova per caso toti sarebbe un danno per tutta l'Italia» - «Fermare i lavori della diga significherebbe fermare lo sviluppo della Liguria, del nostro territorio e la competitività dell’Italia. Se qualcuno ha sbagliato è giusto ... ilmessaggero

Sulla Diga di Genova il Centrodestra porta avanti la linea di Toti e Spinelli - Sulla diga di Genova il Centrodestra porta avanti la linea di toti e Spinelli - Per il sostituto di toti, Piana, la diga è “un’infrastruttura strategica per il continente” “Un’opera chiave per la Liguria, il Paese e l’Europa”, ha detto non senza enfasi drammatica, il presidente ... lanotiziagiornale

Trasporti, Rixi: "Commissione Ue non sempre sensibile verso Paesi membri" - Trasporti, Rixi: "Commissione Ue non sempre sensibile verso Paesi membri" - 'Servono regole omogenee a livello mondiale e tra Paesi che commerciano tra loro, non creare vantaggi competitivi a chi sta fuori dall'Unione europea' ... adnkronos