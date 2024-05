Toti - conto alla rovescia per l’interrogatorio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I magistrati genovesi che stanno indagando sulla tangentopoli in Liguria interrogheranno Giovanniil 23 maggio. Il presidente della Regione è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e falso dal 7 maggio scorso. Nel corso deldi garanzia dopo l’arresto, il governatore si era avvalso della facoltà di non rispondere, dando disponibilità a essere sentito una volta terminata la lettura delle carte. Appena conclusa la lettura del fascicolo,aveva di nuovo chiesto di poter deporre e il suo legale, l’avvocato Stefano Savi, aveva cercato quasi quotidianamente una data da concordare con i pm. Ma il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, aveva precisato nei giorni scorsi in una nota chedella presidente della Regione Liguria “non era dovuto“. E che a decidere “se e quando” farlo sarebbe stato il pubblico ministero.