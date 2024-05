Torroni gelato - panettoni estivi e cioccolato in stecco Non ci sono più le stagioni del cibo di una volta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se fino a qualche anno fa era una novità, ora è diventata una consuetudine. Destagionalizzare l’inverno e trasformare tutto in estate è quasi un’ossessione che coinvolge anche chef e pasticceri, fino ad arrivare alle aziende alimentari commerciali.che si spogliano di uvetta e canditi e si farciscono con limoni e albicocche;che prendono la forma dei; e biscotti, anche loro, che si rimodulano in vaschette da tenere prontamente in freezer.Partendo dal classico dei dolci che identifica l’inverno o, meglio, il Natale, il panettone da qualche anno si è rifatto il look per l’estate. Un po’ accompagnato daa latere, un po’ proposto come torta, a volte in versione classica ma con sapori e ingredienti che ricordano i profumi dell’estate. Emblema di quest’ultima versione è il panettone Marchesi 1824 della pasticceria Marchesi realizzato con albicocche, limone e mandorle.