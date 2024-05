Torres-Benevento - i convocati di mister Auteri | due assenti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn anticipo rispetto alle consuete tempistiche,ha già diramato l’elenco deiper il match di ritorno dei quarti di finale in programma sabato 25 maggio contro la. Domani pomeriggio la squadra partirà per Roma dove soggiornerà al Mancini Park Hotel, tappa intermedia prima di volare in aereo verso Alghero venerdì. Non fanno parte deil’infortunato Pastina e lo squalificato Pinato.anche l’estremo difensore Nunziante e Rossi, aggregati stabilmente con la formazione Primavera che sabato disputerà la semifinale dei playoff per la promozione nel Primavera 1. PORTIERI22 Giangregorio Matteo12 Manfredini Nicolò24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo 6 Meccariello Biagio23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 7 Karic Nermin 8 Kubica Krzysztof31 Nardi Filippo18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo ATTACCANTI98 Bolsius Don30 Carfora Lorenzo10 Ciano Camillo99 Ciciretti Amato11 Ferrante Alexis90 Lanini Eric 9 Marotta Alessandro33 Perlingieri Mario27 Starita Ernesto L'articolo proviene da Anteprima24.

