Torneo Itf giovanile Santa Croce Successo di sport e di pubblico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tennisinternazionale si conferma di casa asull’Arno. Nello scorso weekend si è tenuta la 44esima edizione delITF"Città di" Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Clubsull’Arno. Un’edizione che è chiusa con un ottimo bilancio in termini di fortuna, essendo stata baciata dal sole dall’inizio alla fine, e di, con 1.500 persone circa presenti sulle tribune del Cerri per tutta la giornata delle finali, a testimonianza dello straordinario periodo di salute del movimento tennistico in Italia. L’ucraina Yelyzaveta Kotliar ed il serbo Marko Maksimovic sono stati i vincitori. La giornata finale ha premiato quattro nazioni tennisticamente "giovani", segno che il movimento tennistico si sta sempre più espandendo verso nuovi palcoscenici. E gli Internazionali del Cerri ne sono la conferma.

