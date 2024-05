Torneo delle Province Un pareggio e una sconfitta per i team maremmani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si conclude con une unal’avventuraRappresentative Provinciali della Figc Grosseto nelmanifestazione Regionale organizzata dal Comitato Toscano Figc. All’Uzielli di Paganico, si sono disputate le due partiteRappresentative Provinciali opposte alle squadre di Firenze. I Giovanissimi 2010 di Grosseto del selezionatore Walter Trentini hanno perso 4-0 contro Firenze in una partita dove si è vista la netta superiorità degli ospiti che hanno dominato la gara. Grosseto: Pistolesi (Leoni), Baon, Bertocchi (Cezza), Capitani (Ranieri), Gemignani (Morlungo), Monaci (Leoni Tondini), Mosca, Sabatini, Stefanelli, Tana (Rossetti), Venturi (Doga). All. Trentini. Firenze: Cesari, Mosso, Fineschi (Spanu), Rigacci, Di Ferdinando, Cosi, Brandani (Nesi), Quadri (Zolfanelli), Lelli (Cetani), Dainelli, Franchini (Fioravanti).

