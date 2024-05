Tornano gli I-Days - si parte con Metallica

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per l'attesa serie di concerti milanesi, che vedrà sul palco artisti come Queens Of The Stone Age, Lana Del Rey, Tedua e Green Day, numeri da record: già venduti oltre 400mila biglietti Manca solo una settimana all’inizio degli I-Milano Coca-Cola, l’attesa serie di concerti che anche quest’anno incoroneranno Milano come la capitale della musica