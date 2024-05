Tornabuoni Arte | Ungaretti e l' arte del vedere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - Chiamo poeta qualsiasi artista. Giuseppearrivò a Parigi nel 1912, incontrando nel corso del suo soggiorno figure fondamentali del Novecento come Braque e Picasso, Soffici e Palazzeschi, Boccioni e Marinetti: una fascinazione - quella per il legame tra poesia e pittura - che proseguirà anche a Roma tanti anni dopo, attraverso il rapporto con celebri artisti italiani del periodo, da Dorazio fino a Capogrossi e Burri. La mostra "e l'del" - presentata in anteprima proprio a Parigi ad aprile del 2023 e inaugurata alla galleria(Lungarno Benvenuto Cellini,3) di Roberto Casamonti lo scorso 17 maggio - esplora il connubio tra letteratura e arti visive, celebrando la personalità del poeta nato nel 1888 ad Alessandria d'Egitto attraverso una selezione di opere di maestri italiani ed europei vissuti tra gli anni Dieci e Settanta del Novecento, affiancate da un nucleo inedito di lettere e materiali d'archivio, poesie e corrispondenze tenute dallo stessocon loro.

