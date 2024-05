Torna LUSAINT - torna la magia con Sober

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dimmi che doti hai e ti dirò in quale playlist sei. Potremmo sintetizzare così il mercato discografico odierno. Quasi come se l’Intelligenza Artificiale avesse già deciso per noi, o come se il concetto di targhetizzazione avesse preso il posto del nostro (buon) gusto.Live (Music Video) youtu.benon ci sta. E basta ascoltarla per capirne il motivo. Blues, R&B, Jazz, Pop, Vintage, e se siete dei puristi, anche Blue eyed soul: potreste trovare questo usignolo inglese in ognuna di queste Playlist. Un caleidoscopio stilistico, cangiante: mondi sonori limitrofi in cui il concetto di confine viene abbattuto dal timbro vocale dorato di. Un futuro già scritto, perché come i cavalli di razza, sai che mentre tagliano un traguardo stanno già ricaricando le batterie per quello dopo.