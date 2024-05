Torna la paura ai Campi flegrei - nuova scossa di magnitudo 3,4

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - La terra trema ancora nei. Dopo una notte tranquilla, anche se con gente ancora per strada o nei punti di accoglienza a Pozzuoli, l'Ingv registra unadi3.4 nell'area alle 8.28.avvertita dalla popolazione residente nell'area. Ieri si erano registrate solo scosse diintorno all'1.1 in media, l'ultima alle 22.48. L'epicentro dellaè nel golfo di Pozzuoli, a una profondità di 4 chilometri. Laè stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo.