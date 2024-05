Torna il Redditometro - quali sono le spese controllate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Dai medicinali alle bollette passando per leper il telefono o il mutuo ma anche da quelle per piante e fiori, per un camper o per mantenere un cavallo. Ile l’evasione Le polemiche Tolto nel 2018, ora reintrodotto? Come funziona LeL’anagrafe tributaria Ile l’evasione Il meccanismo è ormai consolidato: scontando una evasione fiscale che si mantiene intorno ai 100 miliardi l’anno, e non riuscendo a colpire tutti i redditi quando si formano causa il molto “nero”, il fisco si muove verso i consumi e in base a quel che il contribuente spende si tenta di ricostruire un reddito credibile rispetto allesostenute. Tutta qui la filosofia del, “risorto” con il Decreto ministeriale del 7 maggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio scorso, sia parlare di