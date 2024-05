Torna il messy chignon | tutto merito di Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grazie asi riaccende l’interesse nei confronti delloeffetto. L’acconciatura, proposta sul red carpet del Met Gala 2024 dalla popstar,di tendenza.non passa mai inosservata sul red carpet, ancor di più se per il Met Gala è stata coinvolta come co-chair. La popstar ed imprenditrice di bellezza ha ancora una volta rubato la scena, fasciata in un abito Schiaparelli che, oltre ad esaltare la silhouette, l’ha trasformata in una vera e propria scultura umana. A catturare l’attenzione, però, è stato anche il suo hair look in contrasto.. Crediti: Ansa – VelvetMagSe da un lato la cantante ha scelto raffinatezza ed effetto scultura con un abito prezioso di Schiaparelli, dall’altra ha voluto giocare con un effetto, proponendo unoleggermente alterato. All’apparenza spettinato, loproposto dain realtà ricalca una tendenza che si è affermata come must have del 2023 ed è di ritorno anche nel 2024.