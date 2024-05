Torna il ’Festival del Vetro’ Così Piegaro riaccende una tradizione millenaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si prepara are la fornace e ad accogliere i migliori mastri vetrai italiani e stranieri. È in programma per il prossimo week end la sesta edizione deldel. Tre giorni, dal 24 al 26 maggio, dedicati all’arte e al design del vetro, in cui si susseguiranno laboratori e dimostrazioni dal vivo, spettacoli tematici e intrattenimenti per tutte le fasce d’età. Il vetro dirappresenta unae il Festival, giunto alla sua sesta edizione, vuole celebrarlo attraverso numerose attività, tutte collegati dal fil rouge della creatività. Saranno tre intensi giorni all’insegna dell’arte e del design, dello spettacolo, della musica e delle tipicità enogastronomiche. Durante il corso del Festival avranno luogo conferenze, corsi, laboratori per bambini e workshop sulle diverse tecniche di lavorazione del vetro (vetrofusione, lavorazione a lume, mosaico, tecnica tiffany, vetrata legata a piombo, laboratorio di biosphere, soffiatura alla fornace).