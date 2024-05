Torna - dopo sette ann - il torneo dei rioni di Ponte Buggianese

(Di mercoledì 22 maggio 2024)anni di assenza, ildi calcio deidi. Stasera alle 21 allo stadio Pertini si disputa la prima partita della manifestazione, fra il Centrosud Borghino, il cosiddetto "Disottino", e Casabianca-Albinatico-Fattoria. Sì perchè per i tempi ristretti della ripartenza è stato necessario accorpare idelle frazioni, che adesso sono due.L’altro è l’Anchione-Vione. La quarta squadra è è il Centronord, il "Disopra". Cambia anche la formula: girone all’italiana con la finale il 12 giugno fra le due prime classificate. Le partite del girone si giocheranno il mercoledì e il venerdì. Ogni rione potrà schierare calciatori residenti nel rione o che vi hanno abitato negli ultimi anni. A volere la ripartenza è stato l’assessore allo sport Fulvio Rosellini in collaborazione con la società di calcio giovanile2000.

