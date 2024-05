Torna anche quest’anno Giovani in Volo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano, il più importante progetto del Csv Taranto per la promozione delntariato con il Terzo settore locale e le scuole secondarie di secondo grado di Taranto e provincia, giunto nell’anno scolastico 2023-2024 alla sua diciassettesima edizione. Con il progetto “in” nei mesi scorsi centinaia di studenti e studentesse di diversi istituti scolastici del territorio hanno vissuto un’esperienza dintariato partecipando a otto percorsi proposti da Enti del Terzo Settore locali. L’#EVENTOFINALEGIV2024, la giornata conclusiva del progetto si terrà a Taranto venerdì 24 maggio, articolata in due sessioni: la mattutina (dalle ore 9.00) presso l’Aula magna dell’I.T.T. “A. Pacinotti” e la pomeridiana (dalle ore 16.30) presso la Lumsa in piazza Santa Rita. Dopo i saluti istituzionali, la mattinata inizierà con la performance ‘Manifesto di pace’ di Don Tonino Bello a cura di Teatrominimo APS, per poi proseguire con “Le nostre storie d’amore con il mondo” in cui tutti racconteranno la loro esperienza dintariato vissuta nei mesi passati con “in”.