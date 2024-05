Torino - gli attivisti di Ultima Generazione interrompono lo spettacolo di Giuseppe Cruciani – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Blitz dial Teatro Gioiello didove la scorsa sera due eco-attiviste hanno interrotto lo“Via Crux” di. Le giovani, identificate dalla polizia, sono salite sul palco con uno striscione che riguardava l’adesione al Fondo Riparazione. Dal pubblico sono partiti fischi e insulti, che il giornalista ha però zittito: «Senza insulti, non è necessario – ha affermato– interrompere unoè già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano». Poi ha invitato le attiviste a scendere dal palco. «Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa. Solo qualche giorno fa, nell’alluvione a Milano, c’è stato un morto trascinato dal fiume in piena. Un treno merci è stato ribaltato dal vento – ha spiegato una delle attiviste, Miriam – E queste sono solo le premesse di un’estate che sarà letteralmente di fuoco.