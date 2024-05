Torino - Buongiorno | Contro l’Atalanta daremo tutto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il difensore del, Alessandro, ha parlato in vista dell’ultimo impegno di campionato a Bergamo: “Stiamo preparando la sfidacome abbiamo fatto con tutte le altre: il gruppo è unito e diamo tutti il massimo, verso la fine delle stagioni si perde qualcosa dal punto di vista fisico ma dobbiamo restare lucidi e concentrati“. Poi su Juric: “Lavorare con lui è fantastico, è stato un padre e un uomo vero. È uno che dice le cose come le pensa e con cui puoi parlare anche al di fuori del calcio: mi ha permesso di crescere e maturare, è un grandissimo allenatore ma prima diuna grandissima persona“. A Dronero, in occasione dell’evento “Lo Sport e la Scuola nel mondo del Professionismo”,ha incontrato tanti ragazzi e ha sottolineato l’importanza dello studio: “Ho notato la differenza quando ho ripreso a studiare, mi aiuta anche in campo a pensare e ad anticipare le situazioni, ad ascoltare il mister e capire cosa vuole.

