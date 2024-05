Torino - blitz di Ultima Generazione al teatro Gioiello | interrotto lo spettacolo di Giuseppe Cruciani

(Di mercoledì 22 maggio 2024)di, al, dove la scorsa sera due attiviste hannolodi“Via Crux”. Le due ambientaliste, poi identificate dalla polizia, sono salite sul palco con uno striscione sull’adesione al Fondo Riparazione. Lo stessoha tenuto per qualche istante lo striscione per leggerlo. Dal pubblico sono partiti dei fischi indirizzati alle donne e qualche insulto, che peròha zittito con queste parole: “Senza insulti, non è necessario – ha detto – interrompere unoè già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano”. Poi ha invitato le attiviste a scendere giù dal palco. “Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo è in continua allerta rossa”, ha spiegato una delle attiviste, Miriam. “L’Italia è in Europa tra le zone che subiranno di più gli effetti del surriscaldamento globale“, ha sottolineato Delfina, l’altra attivista L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

