Top XI | Premier League 2023 24

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La/24 si è conclusa con la vittoria del Manchester City, uno dei pochi fattori di continuità in un campionato in cui valori delle squadre sembrano sempre cambiare molto. L’unica altra squadra ad aver infatti confermato il suo status della scorsa stagione è l’Arsenal, che si è confermata la prima rivale per il titolo, resistendo in lotta fino all’ultima giornata. Per il resto, la zona Champions si è completata con un Liverpool non sorprendente nel risultato ma nel percorso, che li ha visti a lungo competere per il titolo, e con lo straordinario Aston Villa di Emery che, come il Newcastle nella scorsa stagione, ha approfittato del vuoto di potere nella zona medio-alta di classifica per prendersi un quarto posto storico. Ormai è una tendenza abbastanza consolidata: almeno una tra Chelsea, Tottenham e Manchester United deve vivere una stagione da banter era.