Tony Effe e Gaia - Sesso e samba è il nuovo singolo per l’estate 2024 | testo e video

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si preannuncia bollente con “” ildiin uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali da giovedì 23 maggio.con “” alla conquista del” è ildiin uscita per. Unesplosivo che segna la prima collaborazione tra il rapper e la cantautrice italo-brasiliana, vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Un mix esplosivo in cui le sonorità seducenti della Bossa Nova incontrano quelle taglienti della Trap in un brano, prodotto da ZEF, in arrivo da giovedì 23 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ilè l’unione di due stili unici: da un lato il ritmo latino della cantautrice italo-brasiliana la cui voce si sposa benissimo con lo stile iconico e il sound irresistibile del rapper. Un brano in cuimostra, ancora una volta, tutta la sua poliedricità e versatilità, in undestinato a diventare una vera e propria hit di questa estate.