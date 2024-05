Tony Effe e Gaia insieme nel singolo Sesso e samba

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le sonorità seducenti della Bossa Nova incontrano quelle taglienti della Trap in, il nuovodiè il nuovodiprodotto da ZEF, in radio e su tutte le piattaforme digitali da giovedì 23 maggio. Ritmo latino, ritornello catchy e un sound irresistibile: lo stile iconico disi unisce al timbro sensuale della cantautrice italo-brasilianache dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Con un connubio di sensualità e ritmo contagiosoha già il sapore di una “summer hit”, la formula perfetta per dar voce alle infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.