Toni Kroos è fuori dal tempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ieriha annunciato che dopo gli Europei si ritirerà dal calcio. Per celebrarlo vi proponiamo questo numero della giocata di Daniele Manusia tratta da una Stili di Gioco di inizio maggio. Stili di Gioco è una delle newsletter settimanali dedicate ai nostri abbonati: se non siete ancora abbonati potete farlo cliccando qui. Cercherò di essere istituzionale, per una volta. Avrei voluto premiare il doppio tunnel di Alex Baena (assoluto feticcio per chi ama i dribbling di suola, grande stagione la sua, nonostante il cazzotto preso da Valverde) o anche il tacco al volo di Dybala nella partita con il Napoli (su Dybala continuo a rimandare ma insomma il suo rapporto erotico col pallone prima o poi meriterà un pensiero) poi però è arrivatoè ha fatto una di quelle cose che fermi tutti, se ha senso una rubrica che nomina la giocata più bella della settimana, eccola qua una cosa di cui parlare perché altrimenti perdiamo la faccia.