(Di mercoledì 22 maggio 2024) In un clima sfiducia nei confronti della politica, l'idea che «uno vale uno» ha finito per incoraggiare la credenza che ogni voce sia autorevole allo stesso modo su qualsiasi tema.

Tlon: «Uguaglianza ed equità non sono la stessa cosa» - tlon: «uguaglianza ed equità non sono la stessa cosa» - Questo articolo su uguaglianza ed equità è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 4 giugno 2024. Se si è diffusa così tanto nell’ultimo decennio, è forse perché l’idea che «uno ... vanityfair