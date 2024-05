Tiro con l’arco - Borsani e Andreoli bene nelle qualifiche dell’olimpic - squadre del compound fuori ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo diconin quel di Yecheon (Corea del Sud). Una giornata dedicata al tabellone nella gara adele alle frecce di qualifica nelolimpico. Neidi finale delpurtroppo si è fermato il percorso di entrambe le formazioni italiane: al maschile Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea Godano hanno prima sconfitto per 236-230 l’Olanda (Schloesser, Tjin-a-Djie, Willems) per poi venire sconfitti aidi finale dagli Stati Uniti (Lutz, Schaff, Sullivan) per 238-231. Finale per l’oro che si giocheranno proprio gli Stati Uniti e la Turchia, bronzo che è andato all’Australia, vincitrice allo shoot-off sull’India (233-233, 30+) Al femminile le azzurre (Elisa Roner, Francesca Aloisi, Marcella Tonioli), qualificatosi per settime, hanno usufruito di un bye agli ottavi di finale per poi giocare perdere contro l’India (Kaur, Swami, Vennam) aidi finale per 236-234.