Tiro a volo - Giovanni Pellielo | Non ho intenzione di smettere Se starò bene andrò avanti anche nel 2025

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’highlander dello sport italianonon vuole minimamente mollare il colpo. Il tiratore apiemontese, 54 anni compiuti lo scorso gennaio, è ancora sulle pedane più importanti del mondo a battagliare con i suoi rivali fra un piattello e l’altro. L’obiettivo ora è ottenere la convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, che per lui sarebbero le ottave a livello di partecipazione, con uno score nella specialità del “Trap”, che recita sin qui di 3 argenti e 1 bronzo. Intervistato da Sport Mediaset, il totem azzurro ha detto: “La carta olimpica è dedicata alla nazione, quindi, non è nominale e dipenderà dal direttore tecnico chi convocare. Se verrò designato, si tratterà dell’ottava Olimpiade e mi aspetterò di dare il massimo come in passato oltre a portare a casa qualcosa di interessante”. Dalle Olimpiadi di Barcellona 1992 ad oggi,dice: “Sono cambiate molte cose, il mondo stesso così come i regolamenti.