Tiro a volo - Europei Lonato 2024 | Bartolomei in testa nelle qualificazioni skeet femminile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A, dove sono in corso glidi, hanno preso il via quest’oggi ledello. In campo, dopo i primi 50 piattelli eliminatori c’è da segnalare l’ottima prestazione di Martina, che con 48/50 si trova a condividere il miglior risultato di giornata con la francese Lucie Anastassiou e la cipriota Andri Eleftheriou. Quattordicesima Simona Scocchetti con 47/50, mentre piùretrovie Diana Bacosi con 44/50 al termine di una prima giornata negativa. Per quanto riguarda lemaschili invece, hanno chiuso al primo posto in tre: si tratta del tedesco Sven Korte, il danese Emil Petersen e Anatolii Semenenko (AIN), con il punteggio di 50/50. Trentesimo posto per Luigi Lodde, davanti a Tammaro Cassandro, entrambi a quota 47/50. Più indietro invece Gabriele Rossetti, che ha chiuso al 53esimo posto con 46 piattelli centrati.