Tiro a volo - azzurri a centro gruppo dopo 50 piattelli dello skeet | Lodde e Cassandro al 27° posto agli Europei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non iniziano sotto i migliori auspici le qualificazionisenior maschile degli2024 di: a Lonato del Garda, in provincia di Brescia,50Luigie Tammarosono nelal 27°, mentre Gabriele Rossetti si trova addirittura nel plotone al 40°. Italia ottava nella classifica a squadre. Al comando,due delle cinque serie previste, ci sono tre tiratori: score immacolato e 50/50 per il tedesco Sven Korte, per il danese Emil Kjelgaard Petersen e per l’atleta individuale neutrale Anatolii Semenenko. Alle loro spalle undi otto tiratori condivide il quartoa quota 49/50, a seguire quindici atleti sono undicesimi con 48. Al 27°si trova ildi tredici tiratori a quota 47/50 che comprende anche gliLuigie Tammaro, mentre nel plotone di diciotto atleti al 40°con 46/50 c’è anche il terzo italiano in gara, Gabriele Rossetti, ormai praticamente certo di staccare il pass olimpico nominale attraverso il ranking.