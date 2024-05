Tim - Vivendi va dal giudice per Netco Via libera a Swisscom-Vodafone

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La battaglia dicontro la vendita della rete Tim al fondo Kkr è approdata ieri in tribunale a Milano. In aula, i legali del gruppo francese avrebbero chiesto nuova documentazione ai tre soggetti coinvolti nell’operazione: Tim, Kkr e il ministero dell’Economia. Istanza istruttoria sulla quale laDaniela Marconi della quindicesima sezione del tribunale civile si è riservata di decidere, senza dare un termine preciso. Secondo i legali di Tim, invece, laavrebbe già tutti gli elementi per poter prendere una decisione. Le schermaglie legali non hanno comunque finora ostacolato l’operazione che, superato il Golden Power, ora è al vaglio della Dg Comp a Bruxelles, la divisione generale per la concorrenza della Commissione europea, che deve valutare se si potrebbero creare ostacoli per la concorrenza. Le audizioni dei concorrenti si sono concluse settimana scorsa e l’Antitrust europeo dovrebbe decidere entro il 30 maggio se chiudere l’istruttoria nella fase 1, se chiedere dei rimedi a Kkr o andare in fase 2 per degli approfondimenti.

