Thuram - Sabatini fa la vittima | Ha scatenato odio! Inter rifletta

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è andato all’attacco nella giornata di ieri pubblicato un video attraverso i suoi social personali nel quale riportava una dichiarazione di Sandroche ad agosto aveva bocciato il francese, definendolo un downgrade rispetto a Dzeko. Mentre nell’immediato il giornalista ha replicato in maniera simpatica, oggi adotta la strategia dellaCAMBIO STRATEGIA – Marcusnon aveva certamente apprezzato il commento frettoloso e infondato di Sandroche ad agosto aveva bocciato il francese e il suo acquisto da parte dell’. L’attaccante nerazzurro non solo ha vinto Supercoppa italiana e scudetto della seconda stella, ma è stato anche tra i più decisivi dell’undici di Simone Inzaghi. Il video pubblicato dal numero 9ista nella giornata di ieri ha inizialmente divertito il giornalista, ma la notte porta consiglio e oggi infatti cambia completamente repertorio.

