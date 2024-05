Thiago Motta - pronto un triennale a 5 milioni a stagione con la Juventus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024), dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League col Bologna, èa lasciare i rossoblù per andare alla. Secondo Gianluca Di Marzio avrebbe già l’arrocco per ununperL’incontro con il presidente Saputo ci sarà giovedì 23 maggio. Poisi libererà dal Bologna e sarà quindia firmare uncon laa 5. Come già raccontato nelle scorse settimane, dunque, l’attuale allenatore del Bologna è sempre stato il principale obiettivo della. I bianconeri hanno anche già salutato Massimiliano Allegri dopo 3 anni e la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta.e la tesi di Coverciano: «perdere il pallone è un crimine». Ne scrive Massimiliano Nerozzi per il Corriere di Torino La sua tesi di Coverciano si chiama: «Il valore del pallone — Lo strumento del mestiere nel cuore del gioco».