Thiago Motta - la Juve ora trema | la squadra irrinunciabile che piomba sull' incontro decisivo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Uno score che resterà nella storia del Bologna: 35 vittorie, 23 pareggi e 17 sconfitte. E, dopo quasi due annia panchina rossoblù, la prima storica qualificazione alla Champions League. Non c'è dubbio chesia il nome con più hype tra gli allenatori del nostro campionato. L'ultima casalinga al Dall'Ara ha lasciato, forse, qualche rimpianto per quel 3-0 allantus che si è poi tramutato in 3-3, ma poco importa, perché alla fine della partita tutto lo stadio ha dato un caloroso arrivederci alla, in attesa di poter sentire quella “musichetta” magica ed assaporare finalmente l'aria del grande calcio europeo, tra 4 mesi appena. Potrebbe essere proprio lantus, però, a godere delle competenze dell'allenatore italo-brasiliano a partire dalla prossima stagione. Compiutosi il divorzio traumatico con Allegri, con il quale si andrà a transazione per risolvere l'ultimo anno di contratto, Giuntoli sembra aver già individuato l'uomo della rinascita bianconera.