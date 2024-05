The Witcher S4 | un primo sguardo a Liam Hemsworth come Geralt

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 22 maggio 2024)darà volto ade Rivia nella quarta stagione di The, e Netflix ha voluto offrire ai fan ungustoso assaggio. Nella giornata odierna, infatti, il colosso dello streaming ha diffuso in rete la prima clip esclusiva della quarta stagione di The, la prima in assoluto conal posto di Henry Cavill dopo l’addio al ruolo di quest’ultimo. Sul look del nuovode Rivia è intervenuto in questi giorni showrunner Lauren S. Hissrich (via EW) definendo emozionante la trasformazione dell’attore ottenuta nel corso dell’ultimo anno: “Il suo look è stato in sviluppo per oltre un anno, quindi è emozionante poter finalmente condividere un’anteprima ufficiale didi Rivia“. Attualmente TheS4 è in fase di produzione, e soprattutto senza una data di uscita. La serie,noto, si concluderà con la quinta stagione proprioaffermato all’interno di questo nostro ultimo aggiornamento.